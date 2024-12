Ziobro pojawił się na mównicy w Sejmie po raz pierwszy od roku. "Jesteście grupą przebierańców"

We wtorek komisja regulaminowa poparła wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Decyzję w tej sprawie podejmie teraz Sejm. Zanim to się stanie, wystąpienie na sali plenarnej miał były szef MS. Przemawiał do niemal pustych ław.