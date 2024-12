Ziobro w końcu pojawił się na komisji sejmowej

Przypomnijmy: w poniedziałek Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości , potwierdził swój udział w posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. We wtorek spóźnił się jednak na obrady niemal pół godziny.

Teraz sprawą Ziobry zajmie się Sejm

Podczas obrad komisji pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, Marcin Warchoł przekonywał za to, że "istotną dzisiejszej komisji jest osąd człowieka, który poświęcił życie na walkę z przestępczością".

– Branie udziału w nielegalnej komisji, byłoby pomocnictwem w przestępstwie – dodał z kolei, mówiąc o komisji śledczej ds. Pegasusa. Jest on też zdania, że komisji "zależy na upokorzeniu człowieka, a nie stosowaniu prawa".

Warchoł podkreślał, że próba uchylenia Ziobrze immunitetu jest bezprawna. – Mamy do czynienia z nielegalnym wnioskiem o uchylenie immunitetu i całym szeregiem bezprawia. Mam gwóźdź do trumny, czyli zwolnienie lekarskie ministra Ziobry, obejmujący termin przesłuchania. Nie przedstawił go wcześniej, bo jesteście nielegalni (komisja ds. Pegasusa-red.)– oświadczył.