Burza po metamorfozie Kariny z "Chłopaków do wzięcia". Dostało się Sablewskiej

"10 lat młodsza w 10 dni" to program Mai Sablewskiej, który nie raz wzbudził kontrowersję. Tym razem pojawiła się w nim Karina, bohaterka z programu "Chłopaki do wzięcia". Widzowie od początku przewidywali, że metamorfoza nie będzie korzystna, ale po emisji odcinka internet zapłonął od komentarzy. "Co oni z nią zrobili" – grzmią internauci. Zobaczcie efekty i sami oceńcie, czy mają rację.