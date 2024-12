Niech jedzą bez masła. Poseł Polski 2050 ma złote rady ws. drożyzny

Masło w sklepach jest coraz droższe i ciężko nie zadrżeć przy wkładaniu go do koszyka w markecie. Co na to politycy? Poseł Rafał Kasprzyk z Polski 2050 znalazł rozwiązanie: jedzenie suchej bułki.