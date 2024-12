W drugiej połowie grudnia do Polski przyjedzie siarczysty mróz

"Na południu i wschodzie kraju spadnie przeważnie od 1 do 5 cm śniegu, na terenach podgórskich od 5 do 15 cm, a w górach nawet do 20-30 cm" – czytamy. Na razie jednak nie będzie zbyt mroźno, bo temperatury na minusie będą głównie nocami. Jednak w okolicach 20 grudnia to się zmieni.

"Około 20 grudnia temperatura może spaść w najcieplejszym momencie dnia we wschodniej połowie kraju nawet do minus 10 stopni, a to oznacza, że nocami będzie nawet minus 20 stopni. Śniegu spadnie od 1 do 5 cm, a na północy i wschodzie od 5 do 15 cm. W górach zima na całego" – informuje serwis.