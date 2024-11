Jest najnowsza długoterminowa prognoza pogody na Boże Narodzenie Fot. Marysia Zawada/REPORTER/East News

Prognozy długoterminowe niestety mają bardzo niską sprawdzalność. Pogoda potrafi zmieniać się z dnia na dzień, dlatego jej prognozowanie z blisko miesięcznym wyprzedzeniem jest niczym wróżenie z fusów. Mimo tego Centrum Modelowania Meteorologicznego udostępniło model, który dotyczy pięciu najbliższych tygodni. W tym Bożego Narodzenia.

Jaka pogoda w Boże Narodzenie? Jest najnowsza prognoza długoterminowa

Boże Narodzenie będzie miało miejsce w 52. tygodniu tego roku. A z modelu ECMWF EPS udostępnionego przez IMGW wynika, że nie będzie to raczej mroźny okres. Najbardziej optymistyczny scenariusz (najcieplejszy) zakłada, że w zasadzie w całym kraju możemy spodziewać się wtedy temperatury na poziomie 1-3 st. C. Jedynie w Suwałkach i Tatrach prognozowane jest ok. 0 st. C.

Najbardziej pesymistyczna opcja (najniższa prognozowana średnia temperatur) zakłada, że przeważnie będziemy odnotowywać 0/-2 st. C. Jedynie nad morzem i woj. opolskim może to być 1-2 st. C. Wyważona prognoza dotycząca średniej temperatury zakłada natomiast podział Polski na dwie części. W centrum i na wschodzie możemy spodziewać się od 0 do -1 st. C. Na zachodzie i północy powinniśmy odnotowywać natomiast 1-2 st. C.

Dobra wiadomość jest taka, że grudzień z reguły powinien przynosić temperaturę mieszczącą się w wieloletniej normie dla tego miesiąca. Jednak w dniach 2-12 grudnia i 16-22 grudnia możemy spodziewać się temperatur wyższych niż norma z lat 1991-2020.

Opady w Boże Narodzenie. O śnieg będzie raczej trudno

Nie da się nie zauważyć, że zgodnie z najnowszymi prognozami grudzień może przynieść dużo opadów. Według wspomnianego modelu długoterminowego, zwłaszcza na południu Polski przez większość czasu opady przekroczą wieloletnią normę, a na tydzień przed świętami taka sytuacja może wystąpić w całej Polsce.

W dniach 23-29 grudnia suma opadów w całym kraju ma wahać się od 8 do 11 mm w większości regionów. Jedynie we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego może to być do 15 mm. Szansa na wystąpienie opadów przekraczających 10 mm wynosi od 50-55 proc. w centrum i na wschodzie, do 60-70 proc. w pozostałych regionach.

Ale czy będą to opady deszczu i śniegu? Odpowiedzi na to pytanie w najnowszym modelu niestety nie znajdziemy. Jednak biorąc pod uwagę, że temperatura w ciągu doby będzie utrzymywała się raczej powyżej 0 st. C, należy raczej spodziewać się deszczu, a nie śniegu.