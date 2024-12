Filip Chajzer , który od wiosny tego roku rozwija swoją sieć Kreuzberg Kraft Kebap tym razem zawitał do centrum Polski. Okazało się, że w sobotę 7 grudnia stanęła tam jego kolejna budka. To pierwsze stoisko poza stolicą.

Kebab Chajzera w Łodzi

Dodajmy, że 27 listopada Chajzer skończył 40 lat. Nawiązał do tego w swoim nowym wpisie. "Kiedy wymyślałem nazwę mojej firmy 'KREUZBERG' myślałem po prostu o dzielnicy Berlina słynącej z doskonałych Dönerów. Potem dotarło do mnie, że przecież BERG to góra, a KREUZ to krzyż. Mam więc nadzieję, że drugie 40 będzie już lekkie i z górki" – stwierdził.