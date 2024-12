Po lekturze nowej gazetki promocyjnej sieci Biedronka wiele osób rzuciło się do sprawdzania przepisów na boczek i szynkę. Trudno się dziwić, bo oferta sklepów z owadem w logo może być hitem świątecznych stołów. Sieć ma w ofercie potężne promocje na mięso i wędliny, które zrobią furorę na świątecznych stołach.

Biedronka uruchomiła potężne promocje na mięso i wędliny. Przydadzą się do zapełnienia świątecznych stołów Fot. Eryk Stawinski/REPORTER

Promocje na mięso i wędliny w Biedronce

Kupowanie mięsa i wędlin na święta to w wielu domach wręcz tradycja. Mięso i wędliny są nieodłącznym elementem potraw świątecznych. Wiele rodzin ma swoje ulubione przepisy, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Wędliny i mięso mogą być podstawą wielu dań, takich jak świąteczne sałatki z dodatkiem wędlin czy pieczone mięsa, które stanowią główną atrakcję na świątecznym stole. Wędliny i mięsa mogą być pięknie podane na stole, co dodaje uroku świątecznym posiłkom. Można je serwować w formie przystawek, co zachęca do wspólnego biesiadowania.

Biedronka odpaliła promocję na mięsa i wędliny, reklamując ją jako aktywną nie tylko w najbliższe dni, ale aż do końca grudnia.

Obniżki cen w Biedronce przed świętami

Jeśli chodzi o mięso, to w promocji jest na przykład boczek wieprzowy bez skóry i kości za niecałe 16 zamiast 20 złotych za kilogram. Jeszcze tańsza od boczku jest szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo. Do końca grudnia ma kosztować zaledwie 14,99 zł za kilogram (wcześniej było to 18,94 zł). Taką samą cenę ma teraz schab bez kości (wcześniej kosztował 16,95 zł). Ćwiartka tylna z kurczaka będzie kosztowała 6,99 zł (zamiast 10,49 zł), mielone mięso z kurzęcych kończyn – 7,99 zł (zamiast 9,49 zł).

O ile dobrze rozumiemy zasady promocji, te artykuły pozostaną w stałych niskich cenach aż do końca miesiąca.

Biedronka. Wędliny też taniej

Ale jeśli polujecie na inne rodzaje mięs, wystarczy uważnie obserwować promocje sieci Biedronka. W ostatnich dniach mieliśmy duże obniżki cen na przykład łopatki i mielonego z szynki. Za pierwszy produkt można było zapłacić niecałe 9 zł, za mielone zaś ledwie 6,99 zł.

Bardzo podobna promocja, opisana jako trwająca aż do końca roku, działa w Biedronce na wędliny. Pasztet wieprzowy kosztuje teraz 5,99 zł za opakowanie (niecałe 30 zł za kilo). Produkt nazywa się "Pasztet sądecki pieczony". Z kolei kabanosy marki "Kraina wędlin" wyceniono teraz na 4,75 zł za opakowanie (zamiast 6,79 zł), wychodzi niecałe 40 zł za kilogram.

Niecałe 7 zł (6,99 zł) kosztuje teraz opakowanie szynki prosciutto (marki "Gusto Bello"). Tyle płacimy za 80 gramów, kilogram kosztuje więc 87,38 zł. "Zwykła" szynka kosztuje do końca grudnia 3,09 zł za paczkę o wadze 100 gramów. Wychodzi więc niecałe 31 zł za kilo. To taniej nawet od kiełbasy szlachetnej marki "Kraina Wędlin", która do końca miesiąca kosztuje 3,19 zł za 100 gramów.

Zakup mięsa i wędlin na święta to nie tylko kwestia smaku, ale także tradycji, zdrowia i estetyki. Warto zainwestować w dobrej jakości produkty, aby uczynić święta wyjątkowymi.

