Promocja na masło w Lidlu w poniedziałek 9 grudnia. Warunki

W dużym skrócie: jeśli chcesz kupić jedną kostkę masła Pilos ( masła, nie jakiegoś miksu ), zapłacisz za nią 8,49 zł. Ale jeśli do koszyka wrzucisz trzy kostki, to zapłacisz za nie łącznie 14,97 zł. Na każdą z kostek wydasz 4,99 zł.

Uwaga: przed podejściem do kasy trzeba jeszcze aktywować kupon w aplikacji Lidla.

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie Lidl robi takie promocje bardzo często. Taka sama obowiązywała w oba ostanie weekendy (na ogół od piątku do soboty, bo w ostatnie dwie niedziele obowiązywał zakaz handlu).

Ta najbliższa jest czymś w rodzaju przedłużenia promocji z soboty. W promocyjnej cenie możemy kupić dokładnie to samo masło, co w dniach 6-7 grudnia, a więc znane i lubiane "granatowe" masło Pilos z 82-proc. zawartością tłuszczu.

Ceny masła. Masło drożeje na potęgę

Jak wynika z analizy BNP Paribas, którą opublikowano na łamach wp.pl, ceny masła w ciągu roku wzrosły aż o 75 proc. A to nie koniec, bo sklepy przygotowują kolejne wzrosty. Do końca przyszłego roku za masło możemy zapłacić nawet o kilkanaście procent więcej, a w sklepach już przecież można znaleźć kostkę masła za 10 zł.

– W ostatnim czasie mamy do czynienia ze zmniejszoną produkcją mleka, co przekłada się na rekordowe ceny produktów mlecznych na Europejskiej Giełdzie EEX. Mniejsza podaż na rynku staje się silnym impulsem do wzrostu cen masła, który obserwujemy obecnie – tłumaczył dr Krzysztof Łuczak, współautor raportu Hiper-Com Poland, UCE Research i Grupy BLIX, w rozmowie z portalem Business Insider.