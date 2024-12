Doda zagościła w najnowszym odcinku podcastu Żurnalisty. Podczas rozmowy piosenkarka nawiązała do rozstań, które już ma za sobą. Przyznała, że tylko z jednym mężczyzną rozeszła się bez awantury i medialnego rozgłosu. – On jako jedyny umiał to fajnie załatwić i do dziś jesteśmy przyjaciółmi – ujawniła gwiazda.

Doda tylko z tym mężczyzną rozstała się w zgodzie. "Jesteśmy przyjaciółmi" Fot. YouTube / Żurnalista

– Nie lubię i nie umiem zrywać. Częściej sabotuję związek i doprowadzam do tego, żeby ktoś zerwał. Uczę się coraz częściej. Miałam bardzo fajnie rozstanie z moim poprzednim jeszcze partnerem, przed tym ostatnim, z Maksem – ujawniła Doda w nowym wywiadzie.

Chodzi o amerykańskiego aktora Maksa Hodgesa. Gdy jeszcze nikt nie widział, że piosenkarka nie jest już z Emilem Stępień, do sieci wypłynęły jej romantyczne zdjęcia ze wspomnianym artystą. Potem mężczyzna przyleciał do Polski, gdzie Doda oprowadzała go po stolicy i byli razem na Mazurach. Ale to jedyne ich wspólnie spędzone chwile, o których wiedziała szersza publiczność.

U Żurnalisty wokalistka powiedziała, dlaczego – jej zdaniem – to zakończenie związku było zupełnie inne niż pozostałe w jej życiu.

– Wydaje mi się, że dużą rolę odrywało to, iż nie był z Polski. I jego celem nie było budowanie popularności tutaj w tym kraju. Po prostu kochał mnie. Faktycznie widziałam, że to rozstanie przeżywał, jak każda normalna osoba. Nikt go nie monetyzuje, ani nikt nie próbuje mnie sprzedawać do mediów, ani nie wymyśla jakiś cudacznych rzeczy, które by zwróciły na niego uwagę, bo uwaga Polski go w ogóle nie interesowała – stwierdziła Doda.

– To był taki czas, który nauczył mnie, że "wow można rozstać się tak, że nikt o tym nie wie". My sobie przechodzimy to sami, zdrowo spokojnie. Do tej pory jesteśmy super przyjaciółmi. Chciałabym, żeby wystąpił w moim filmie i żeby opowiedział, dlaczego jako jedyna osoba umiała fajnie się rozstać. Poza tym moja reżyserka się w nim zakochała, więc mówię, niech przylatuje – podsumowała i odniosła się tym samym do dokumentalnej produkcji, która właśnie powstaje.

Wszystkie związki Dody

Nie da się jednak ukryć, że pozostałe relacje i ogólnie życie uczuciowe Dody można nazwać burzliwym. Gwiazda była w wielu medialnych związkach. Dwa doprowadziły ją przed ołtarz. Przed laty jej mężem został Radosław Majdan. Do dziś Doda mówi, że bramkarz miał ją zdradzać i przez to się rozstali.

O innych partnerach Dody, m.in. Nergalu, Błażeju Szychowskim czy Emilu Haidarze, również było głośno. Potem jej serce skradł Emil Stępień. Stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Po kilku miesiącach, gdy fani dowiedzieli się o ich rozstaniu, pojawiły się spięcia i ostre wypowiedzi.

Rabczewska szukała też miłości w programie na antenie Polsatu, ale żaden z kandydatów nie okazał się jej bratnią duszą. Ostatnim wybrankiem Dody był Dariusz Pachut.

Jego oświadczenie o "zerwaniu" z Dodą odbiło się szerokim echem. Sportowiec zasugerował, że w Turcji zobaczył gwiazdę w zaskakującej sytuacji, co miało przelać czarę goryczy. Potem Pachut spiął się jeszcze z przyjacielem Rabczewskiej. Sama zainteresowana postanowiła jednak milczeć w tej sprawie.