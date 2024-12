Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, identyfikatory pojawią się na mundurach już w pierwszej połowie przyszłego roku. Rzecznik Praw Obywatelskich ma jednak ogromne wątpliwości co do formy zatwierdzonych oznaczeń. Będzie to bowiem ciąg sześciu cyfr – który dla wielu osób może okazać się trudny do zapamiętania.