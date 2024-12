Oto co oznacza naklejka na aucie. Pewna grupa Polaków czuje się atakowana

Naklejka rekina goniącego rybkę na samochodach stała się kontrowersyjnym i zarazem popularnym motywem, który zyskał dużą uwagę wśród kierowców. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to jedynie zabawną dekoracją, to w rzeczywistości jej znaczenie jest znacznie głębsze i wywołuje liczne dyskusje. Naklejka ta ma bowiem kontekst, który może zostać odebrany jako atak na religię. Niektórych katolików to oburzyło.