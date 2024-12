Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski już na początku rozmowy przypomniał, że tak naprawdę nie robi się nawet modeli na dalej niż dwa tygodnie – przynajmniej takich, z których można coś wartościowego wyczytać. – Oczywiście są modele dłuższe, sezonowe, albo pięciotygodniowe ECMWF, ale one są bardzo ogólne – wskazał.

Na razie synoptycy są sceptycznie ws. śniegu na Boże Narodzenie

Co jednak ze śniegiem na Boże Narodzenie ? – Powiem szczerze, że dzisiaj za wiele bym nie powiedział, bo mamy szczątkowe dane. Wynika z nich, że szanse na białe święta są w tym momencie minimalne, ale nie zerowe – wyjaśnił nam ekspert.

Z czego to wynika? – Jeden z tych modeli (ECMWF) pokazuje, że ocieplenie ma na razie się utrzymać i skończy się dopiero po świętach. Natomiast model GFS dzisiaj podaje, że jeszcze Wigilia będzie ciepła, bez śniegu, ale w pierwszy i drugi dzień świąt jakiś śnieg już może się pojawić – wyliczył Walijewski.

Rzecznik IMGW-PIB ocenił jednak, że nie wierzy za bardzo ani jednemu, ani drugiemu modelowi, gdyż "jest to naprawdę długi okres wyprzedzenia, a wyliczenia modeli potrafią się zmienić właściwie z godzinę na godzinę".

– Je się liczy przynajmniej dwa razy na dobę, więc potrafią się zmieniać diametralnie. One są bardzo niepewne, dlatego Ja bym tutaj za bardzo się nie przyzwyczajał do ich wyników – podkreślił.

– Jednak patrząc na to, co się dzieje w tym momencie w klimacie, z pogodą, to dawno nie było białych świat w całym kraju, przez wszystkie dni wraz z Wigilią. I wydaje się, że ten trend będzie nadal utrzymany – zauważył, dodając, że należy się jednak bardziej spodziewać, że święta będą raczej nie białe, a deszczowe.