Szwajcarzy szukają pracowników z Polski. Płacą 1,5 tys. zł za dzień pracy

Ile można zarobić w Szwajcarii?

W Szwajcarii na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć osoby z wyższym wykształceniem, pracujące w sektorach takich jak IT, farmacja, bankowość czy przemysł tytoniowy.

Karol Sternal, prezes agencji pracy SternJob, w rozmowie z serwisem o2 .pl wyjaśnił, że dekarz-blacharz pracujący w Szwajcarii może zarobić na godzinę nawet 184 zł brutto. To oznacza, że dniówka takiego fachowca przy 8 godzinach pracy wynosi aż 1,5 tys. zł brutto.

Pracując w pełnym wymiarze godzin, dekarz-blacharz może zarobić około 28,5 tys. zł brutto miesięcznie, zakładając, że przepracuje 19 dni roboczych. Jeżeli zdecyduje się na dodatkową pracę w soboty, jego wynagrodzenie wzrośnie nawet do 36 tys. zł brutto.

Ekspert dodaje, że w sektorze budowlanym w Szwajcarii stawki godzinowe wynoszą zwykle od 31 do 40 franków szwajcarskich (143–184 zł), a pracodawcy często zapewniają dodatkową dietę w wysokości 15–18 CHF (69–83 zł).

Jakie są wymagania dla polskich pracowników?

Szwajcarscy pracodawcy oczekują jednak czegoś więcej niż tylko fachowych umiejętności. Kluczowa jest dobra znajomość języka niemieckiego, co często stanowi barierę dla potencjalnych pracowników.

Co więcej, należy pamiętać o kosztach życia w Szwajcarii, które należą do najwyższych na świecie. Wynajem mieszkania w dużych miastach może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, a codzienne wydatki na żywność, transport czy opiekę zdrowotną również są bardzo wysokie.