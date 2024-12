Policjanci będą sprawdzać tę rzecz w czasie kontroli zimą

Zimą policja intensywnie kontroluje samochody, zwracając uwagę na detale, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo. Wymiana opon wydaje nam się oczywista, ale wielu kierowców zupełnie zapomina o sprawdzeniu wycieraczek. Mogą za to słono zapłacić.

Nieoczyszczony samochód

Każdy kierowca musi pamiętać, że przed rozpoczęciem jazdy samochód należy odpowiednio oczyścić ze śniegu, szronu czy błota pośniegowego. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem w wysokości od 20 zł do nawet 5000 zł.

Zalegający śnieg na dachu pojazdu, nieodśnieżone szyby lub reflektory mogą znacząco ograniczyć widoczność i zwiększyć ryzyko wypadku. Policjanci zwracają na to szczególną uwagę podczas zimowych kontroli drogowych, więc nie warto ryzykować.

Niesprawne wycieraczki

Jednym z elementów szczegółowo sprawdzanych podczas kontroli są także pióra wycieraczek. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że ich niesprawność może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Za pióra wycieraczek, które pozostawiają smugi na szybie, grozi mandat na podstawie art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy Kodeks wykroczeń. Kara może wynosić od 20 do aż 5000 zł. Funkcjonariusze mają także prawo zablokować dowód rejestracyjny pojazdu w systemie CEPiK, co uniemożliwi dalszą jazdę do czasu naprawienia usterki.