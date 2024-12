Wielu osobom taka informacja może wydawać się żartem, jednak – jak wskazują źródła – to rzeczywistość. Portal "The Moscow Times", powołując się na kanał Shot na Telegramie, donosi, że wniosek do prokuratury złożył Witalij Borodin, szef Federalnego Projektu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Korupcji.