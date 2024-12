Wielu Polaków w tym roku czeka z nadzieją na pierwsze udostępnione prognozy pogody na Boże Narodzenie , zwłaszcza po dającym się we znaki pochmurnym i deszczowym listopadzie oraz podobnym początku grudnia.

Jaka pogoda na święta Bożego Narodzenia?

Zgodnie z najnowszymi prognozami IMGW, w tegoroczną Wigilię (24 grudnia) temperatura w Polsce będzie stosunkowo niska, ale nie mroźna. Termometry pokażą od 0 do 4 stopni Celsjusza. Oznacza to, że śniegu raczej się nie doczekamy, a zimowy klimat, do którego przywykliśmy, niestety pozostanie w sferze marzeń.