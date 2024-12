Komunikat Konferencji Episkopatu Polski pojawił się na ich oficjalnej stronie internetowej w poniedziałek. Oświadczenie podsumowuje spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele KEP oraz strony rządowej. Jak zaznaczono, propozycje Kościoła zostały odrzucone przez rząd, co spotkało się z wyraźnym dezaprobatą biskupów.

Propozycje Kościoła

W komunikacie Kościół wyraził sprzeciw wobec propozycji rządu , zakładającej ograniczenie liczby godzin lekcji religii do jednej w tygodniu. Kościół także uznaje za "nieuzasadnione i dyskryminujące", by lekcje religii miały odbywać się przed lub po innych zajęciach.

Kościół zaproponował stopniową redukcję liczby godzin religii w szkołach ponadpodstawowych, jednocześnie postulując, aby w szkołach podstawowych sytuacja pozostała bez zmian. Jedną z propozycji biskupów było również wprowadzenie obowiązkowego nauczania religii lub etyki, "ze względu na potrzebę aksjologicznej formacji uczniów". Nie spotkało się to jednak z aprobatą przedstawicieli rządu.

Zdaniem Kościoła, rozporządzenie MEN z 26 lipca 2024 r. oraz projekt nowego rozporządzenia, skierowany pod koniec września do konsultacji publicznych, naruszają Konstytucję RP oraz ustawę o systemie oświaty.

Zmiany w nauczaniu religii

Jak pisaliśmy w naTemat.pl w roku szkolnym 2024/2025 ocena z religii (lub etyki) nie będzie wliczana do średniej ocen, choć nadal pojawi się na świadectwie. Dyrektorzy szkół zyskali większą elastyczność w organizowaniu lekcji – w przypadku, gdy w jednej klasie jest więcej niż siedmiu uczniów chętnych na lekcje religii, szkoła może tworzyć grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe. Zmiany weszły w życie 1 września 2024 r. Natomiast skierowany do konsultacji projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach przewiduje, że od września 2025 religia i etyka w szkołach będzie się odbywać w wymiarze jednej godziny oraz że lekcje te będą ulokowane na pierwszej lub ostatniej godzinie zajęć. Nie przewidziano zmian w nauczaniu religii w publicznych przedszkolach – nadal będą to dwie godziny zajęć tygodniowo.