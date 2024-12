Od 1 marca 2025 roku emerytury wzrosną o 6,78 proc. Minimalna wyniesie 1901,71 zł brutto

Tym samym kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto (czyli około 1600 zł do ręki). Poza tym renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do 1426, 282 zł brutto, a także renta socjalna: do 1901,71 zł brutto. To wszystko ma kosztować budżet państwa budżet państwa 28,1 mld zł.