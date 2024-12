Luigi Mangione to 26-latek z Baltimore w stanie Maryland, oskarżony o morderstwo Briana Thompsona , dyrektora generalnego amerykańskiej firmy medycznej United Healthcare, która zajmuje się m.in. ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Nagrania z monitoringu pokazują, jak Mangione ucieka z miejsca zdarzenia na rowerze elektrycznym, następnie wsiada do taksówki, jedzie na dworzec autobusowy przy George Washington Bridge i opuszcza miasto. Po śmierci Thompsona policja rozpoczęła poszukiwania zabójcy i rozpowszechniła jego zdjęcia.

Luigi Mangione jest oskarżony o morderstwo prezesa firmy medycznej. Został aresztowany

Policja poinformowała w poniedziałek, że poszukiwany Mangione został aresztowany w Altoonie w stanie Pensylwania, po rozpoznaniu go w restauracji McDonald 's przez jednego z klientów. Po jego interwencji pracownik lokalu zadzwonił na policję.

Kiedy przybyli do McDonald's funkcjonariusze powiedzieli mężczyźnie, że zostanie aresztowany, jeśli poda fałszywą tożsamość, ten przyznał, że nazywa się Luigi Mangione. Gdy zapytano go z kolei, czy był ostatnio w Nowym Jorku , 26-latek miał "zamilknąć i zacząć się trząść", pisze BBC. Aresztowanie miało przebiec "spokojnie", ale Mangione od tego momentu przestał współpracować z policją.

W momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie: tzw. ghost gun, czyli broń trudną do wyśledzenia, wykonaną z wykorzystaniem druku 3D; tłumik, załadowany magazynek zawierający sześć pocisków kalibru 9 mm; kilka dowodów tożsamości, w tym swój paszport oraz fałszywy dowód osobisty; i trzystronicowy odręczny dokument, który miał wskazywać na jego "motywację i sposób myślenia".

Według policji w Pensylwanii Mangione miał w nich wyrażać "złą wolę wobec korporacyjnej Ameryki". Tekst miał również zawierać stwierdzenia: "te pasożyty na to zasłużyły" i "przepraszam za wszelkie cierpienia i traumy, ale to było konieczne'" – podał New York Times.