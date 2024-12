Ukraińska drogeria ma konkurować z Rossmannem

Ukraińska sieć drogerii musi mieć ambitny plan, jeśli chce konkurować z taką potęgą jak Rossmann. Przypomnijmy, że na koniec 2023 roku sieć Rossmann w Polsce posiadała prawie 1900 drogerii, co stanowi około 40 proc. wszystkich sklepów tej marki na świecie​.

Rossmann planuje dalszy rozwój i zwiększenie liczby punktów sprzedaży w kraju, w tym osiągnięcie około 2300 sklepów do 2028 roku. Na ten moment w Polsce otworzyła się dopiero pierwsza ukraińska drogeria Isei. Sklep znajduje się w warszawskim CH Targówek. W planach jest dynamiczny rozwój i kolejne placówki na terenie całego kraju.

Radio Zet podało, że placówka w Warszawie ma ok. 70 m kw. powierzchni. Jest pierwszym sklepem sieci otwartym poza Ukrainą i działa od drugiej połowy listopada. Równocześnie działalność rozpoczął też sklep internetowy, którego asorytment możecie obejrzeć tutaj – isei.pl. Jak czytamy na portalu Forbes Ukraine, otworzenie sklepu w Warszawie to część ekspansji na rynek polski, która rozpoczęła się po wybuchu wojny na Ukrainie. Isei oferuje szeroki wybór kosmetyków i produktów do pielęgnacji, w tym zarówno znane ukraińskie marki, jak i międzynarodowe firmy.