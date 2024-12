Święta to czas refleksji, zadumy, spotkań z bliskimi... i wyprzedaży. Rossmann w tym tygodniu przygotował taką promocję, że ludzie wychodzili ze sklepów z pełnymi koszykami. To jednak nie wszystkie okazje, które drogeria przygotowała dla swoich klientów w grudniu.

Świąteczne wyprzedaże w Rossmannie. Co można kupić taniej? Fot. Marek BAZAK/East News

Reklama.

Tegoroczny 3 grudnia jedni klienci będą wspominać świetnie, a inni wręcz przeciwnie, bo nie załapali się na wyprzedaż środków do prania, zmywania i toalety. Niektórzy zrobili sobie zapasy na cały rok, bo np. kapsułki do zmywarki Finish były 100 zł tańsze i kosztowały 29,99 zł. Półki w Rossmannie szybko pustoszały, co widać na zdjęciach w internecie.

Świąteczne wyprzedaże w Rossmannie. Co można kupić taniej?

Jednak to nie koniec promocji. W sklepach znajdziemy jeszcze wiele przecenionych produktów i to sporo. Np. woda toaletowa dla mężczyzn, Giorgio Armani Acqua di Gio, jest teraz za 164,99 zł, a nie 299,99, czyli jest tańsza o grubo ponad 100 zł. Za to woda perfumowana dla kobiet Sweet Tooth sygnowana nazwiskiem piosenkarki Sabriny Carpenter jest do kupienia za 104,99 zł (normalnie jest za 199, 99 zł).

Reklama.

Obecnie trwa też promocja na kosmetyki L'Oreal (Paris, Men Expert, Elseve). Można kupić 3 w cenie 2 (najtańszy dostaniemy za darmo) i łączy się to z innymi promocjami, więc przy odrobinie kombinowania, można się nieźle obkupić przed świętami.

Taniej kupimy też różne świąteczne zestawy kosmetyków. Np. Fluff Christmas (żel pod prysznic + balsam do ciała + sól epsom) jest za 36,99 zł (a nie 55,99 zł), a Onlybio Hair in Balance & E.Wedel (zestaw odżywek do włosów, proteinowa + emolientowa + humektantowa) Rossmann sprzedaje teraz za 33,99 zł (zamiast 56,99 zł).

Reklama.

Przecenione są też kalendarze adwentowe, dlatego warto się pospieszyć, bo mamy już 5 grudnia, a przecież chodzi o to, by odkrywać okienka codziennie. Rossmann ma też swój "kalendarz adwentowy" w aplikacji.

Codziennie możemy odkrywać bombki, za którymi kryją się promki w postaci kuponów. Dzisiaj np. za kupienie wybranego produktu marki Stars from the stars, drugi dostaniemy gratis.

Podobny kalendarz adwentowy ma też Biedronka. Na początku grudniu rozdawała w aplikacji vouchery na zakupy np. 10 zł przy wydaniu minimum 11 zł. Aż do Wigilii w Shakeomacie w apce Moja Biedronka na klientów będą czekać także inne promocje.