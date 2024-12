Skolim zyskuje na popularności i wyznaje, kto trzyma jego pieniądze. "Nie wiem, co się z tym dzieje"

Skolim w swoich wywiadach nie ukrywa, że rozwój kariery przyniósł mu ogromną satysfakcję finansową. Wystarczy spojrzeć na wyświetlenia (170 mln na jednej piosence) i to, że za jeden koncert bierze 40 tys. złotych, by mu uwierzyć. Teraz w jednym z wywiadów Skolim wyznał jednak, że sam nie dysponuje swoimi pieniędzmi. Wyznał, kto "trzyma kasiorę". – Ja to po prostu gram, nie wiem, co tam się z tym wszystkim dzieje. Na pewno mi odkładają, żebym tam miał na jakąś kromkę chleba – stwierdził.