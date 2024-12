O zachowaniu syna Zenona Martyniuka już nie raz było głośno w mediach. Tym razem Daniel Martyniuk przemówił do swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, ubliżając przy tym własnemu ojcu. Co na to jego rodzice? Stawiają sprawę jasno – albo pójdzie na odwyk, albo zrywają kontakt.

Co się dzieje u Martyniuków? Fot. Artur Barbarowski/East News

Daniel Martyniuk do tej pory był znany z tego, że jest synem Danuty i Zenona Martyniuków oraz ze swoich licznych skandali. Na początku tego roku policja zatrzymała go w Zakopanem, bo "zakłócał spokój w hotelu".

Choć później wydawało się, że 35-latek nieco spoważniał: wziął ślub z Faustyną Martyniuk, zaczął nagrywać piosenki, a potem zrobiło się o nim cicho, to spokój w rodzinie Martyniuków nie potrwał długo.

Co się dzieje u Martyniuków?

Syn "króla" disco-polo zamieścił ostatnio na swoim instagramowym koncie serię relacji, w których w wulgarny sposób odniósł się do ojca Zenka Martyniuka. – Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F*ck you – wykrzykiwał.

W kolejnych nagraniach kazał ojcu "zapchać się" pieniędzmi i pokazał mu swój środkowy palec. Piosenkarza nie ma obecnie w Polsce, koncertuje za granicą. Głos w sprawie zabrała jednak matka Daniela Martyniuka.

– Po wrzuceniu tego filmu do internetu też do mnie dzwonił i mnie obrażał. Życzył sobie Lamborghini pod drzwiami. W końcu go zablokowałam. To jest uzależniony, chory człowiek, ale już koniec. Teraz będziemy go traktować jak on nas, bo zawsze mu się wszystko wybaczało. Zaszło to za daleko. Ja już mam tego dosyć, to trwa za wiele lat – wyznała Danuta Martyniuk w rozmowie z "Faktem".

Kobieta z rozbrajającą szczerością nazwała syna "ćpunem". – Jestem pewna, że gdy nagrywał ten film, był naćpany. To jest człowiek uzależniony, ja od dawna namawiam go, by poszedł na terapię, lub do jakiegoś ośrodka odwykowego – przyznała.

Ponoć już kiedyś załatwiła mu pobyt w takim ośrodku, ale Daniel Martyniuk nie skorzystał.