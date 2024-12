Nakaz dla właścicieli mieszkań. Muszą to zrobić przed Świętami

przynajmniej jednej czujki dymu oraz jednej czujki tlenku węgla.

zapobieganie tragicznym w skutkach wypadkom, takim jak zatrucia tlenkiem węgla, który nazywany jest cichym zabójcą.

Co więcej, wojewoda Marek Wójcik, zachęcał do wykorzystania okresu świątecznego na zakup czujek, które mogą stać się prezentem ratującym życie. Poza tym jak podaje Radio ZET, co roku w Polsce dochodzi do tragicznych wypadków związanych z tlenkiem węgla, który jest bezwonny, bezbarwny i niezwykle niebezpieczny. Poza tym trzeba wiedzieć, że gaz ten ma zdolność wiązania się z hemoglobiną szybciej niż tlen, co prowadzi do poważnych uszkodzeń zdrowia, a w skrajnych przypadkach – do śmierci.