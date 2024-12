Jak donoszą media w tym kraju , już wszczęto dochodzenie w tej kwestii. – To stanowi poważne naruszenie protokołu bezpieczeństwa biologicznego – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Tim Nicholls.

W Australii z laboratorium zniknęły setki próbek groźnych wirusów

Co ważne, sytuacja miała miejsce trzy lata temu, ale dopiero teraz o tym poinformowano. Według raportu z sierpnia 2023 roku z Public Health Virology Laboratory w Queensland zaginęło 323 fiolki zawierające różne zakaźne wirusy. Wówczas odkryto, że nie jest jasne, gdzie są te próbki.

Wirus Hendra to choroba, która występuje w Australii

Wirus Hendra jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że ​​może przenosić się ze zwierząt na ludzi. W 1994 roku wirus rozprzestrzenił się w stajniach wyścigowych na przedmieściach Brisbane w Hendrze, zabijając trenera i 13 koni.

"Opisywano również objawy neurologiczne (np. zawroty głowy, splątanie, ataksja) i postępującą niewydolność oddechową prowadzącą do śmierci" – czytamy. W kwestii koni obecnie dostępna jest szczepionka.

Hantavirus należy za to do rodziny wirusów, które mogą powodować poważne choroby i śmierć, a lyssavirus to grupa wirusów, które powodują wściekliznę.