Od stycznia 2025 można składać wniosek o rentę wdowią. Te warunki trzeba spełniać.

Renta wdowia to świadczenie, które pozwoli na łączenie swojej emerytury z rentą rodzinną. Dzięki nowym przepisom będzie można połączyć rentę rodzinną z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Jak podała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, potencjalnie uprawnionych do świadczenia jest aż 2 miliony osób.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę wdowią?

Od stycznia 2025 roku będzie można składać wnioski o rentę wdowią. Pierwsze wypłaty ruszą od 1 lipca 2025 roku. Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić następujące warunki:

mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), nie być obecnie w związku małżeńskim.

Sześć miesięcy na złożenie wniosku

Osoby, które złożą wniosek do 30 czerwca 2025 roku, będą miały prawo do świadczenia od 1 lipca 2025 roku. Dzięki temu seniorzy będą mieli pół roku na dopełnienie wszystkich formalności.

– Te pół roku od momentu składania wniosków do chwili rozpoczęcia programu jest po to, by każda osoba starsza, uprawniona do tego świadczenia, mogła dopełnić wszelkich formalności – przekazała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z TVP Info.

Seniorzy będą mogli wybrać bardziej korzystną opcję. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje szczegółowe wyliczenia, które pomogą w podjęciu decyzji. Seniorzy zdecydują, czy wolą zachować swoje świadczenie, dodając do niego 15 proc. świadczenia zmarłego małżonka, czy też pobierać świadczenie po zmarłym i dodać do niego 15 proc. własnego.

Co więcej, z czasem te 15 proc. będzie rosło jak podała ministra Dziemianowicz-Bąk. Trzeba dodać, że łączna kwota świadczeń wypłacanych jednej osobie nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5342,88 zł (3 × 1780,96 zł). Jeśli suma świadczeń przekroczy ten limit, zostanie odpowiednio pomniejszona, aby mieścić się w ustalonym progu.

