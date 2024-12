Torres przyszedł na ratunek Barcelonie. Dotkliwa porażka Juventusu i City

6. kolejka Ligi Mistrzów miała nam dostarczyć ogrom emocji i tak właśnie się stało. W środę czekały na nas dwa najciekawsze mecze kolejki. Borussia Dortmund przyjęła u siebie FC Barcelonę, a w Turynie zawitał Manchester City. Duma Katalonii wróciła do domu z upragnionymi trzema punktami. "The Cityzens" nie byli już tacy szczęśliwi i znów musieli wracać do domu z opuszczonymi głowami.