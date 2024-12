Romanowski ma być aresztowany. Nie jest jasne, gdzie on jest

Ponownie skomentował to w czwartek. – Nie mam żadnej wiedzy, żeby mój klient się ukrywał – powiedział RMF FM. – Nie odpowiem na żadne pytania dotyczące miejsca jego pobytu – dodał.

Tego samego dnia podano, że policja chce wydania listu gończego w sprawie polityka. "Policjanci z KSP wystąpili do PK z wnioskiem o wydanie listu gończego wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że poseł ukrywa się, stąd konieczność wydania listu gończego" – przekazał rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

W czwartek głos w sprawie ponownie zabrała prokuratura. Prok. Przemysław Nowak przekazał mediom, iż PK do tego wniosku się przychyli.

Lis gończy za Marcinem Romanowskim

Jak dodał, "dzisiaj funkcjonariusze zawnioskowali do nas o wszczęcie poszukiwań listem gończym". – Prok. Piotr Woźniak wszczął poszukiwania listem gończym. Oskarżony ukrywa się. To jest chyba pierwszy przypadek w Polsce, że poszukiwany listem gończym, jest obecny poseł – wskazał.

Prok. Nowak przekazał także, że Romanowski od 6 grudnia nie używa telefonów. – Są to przesłanki, że jest to intencjonalne ukrywanie się podejrzanego – wyjaśnił. Śledczy nie mają informacji, że polityk przekroczył granicę, ale będą to sprawdzać. Nie wykluczają też, że złożą wniosek o ENA, jeśli pojawią się ku temu przesłanki.