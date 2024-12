Co się stało Romanowskiemu? Zapytaliśmy posłów PiS, którzy o nim pisali

Marcin Romanowski, który miał trafić do aresztu, znalazł się w szpitalu. Zapytaliśmy posłów PiS, którzy opublikowali jego zdjęcia ze szpitalnego łóżka, co dolega byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. – To jest trudna sytuacja dla posła, który w tej chwili próbuje być zamknięty przez tę ekipę – mówią w rozmowie z nami koledzy posła Romanowskiego z partii.