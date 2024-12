Poseł KO potrącił seniora. 75-latkowi nic się nie stało

Zdarzenie spowodował poseł KO Tomasz Głogowski. – Włączałem się do ruchu i widziałem tego pana, stał na jezdni, szedł w kierunku chodnika. Spojrzałem w lusterko, czy nic nie jedzie z tyłu, ruszyłem i lekko dotknąłem go autem. Przewrócił się na chodnik – powiedział "Dziennikowi Zachodniemu" poseł Głogowski.

Szłapka w zeszłym roku potrącił rowerzystkę

Minister do spraw Unii Europejskiej faktycznie już wcześniej zapowiadał, że nie będzie się zasłaniać immunitetem – po raz pierwszy zrobił to w czerwcu 2023 roku. Co więcej – jak pisała między innymi "Rzeczpospolita" – na miejscu zdarzenia miał nie informować policjantów, że jest parlamentarzystą. Ujawnił to dopiero dwa miesiące później podczas przesłuchania, wpisując w rubryce dotyczącej miejsca zatrudnienia "Sejm RP".