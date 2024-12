Szef NATO znów ostrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji

Szef NATO Mark Rutte uważa, że Moskwa "przygotowuje się do długoterminowej konfrontacji" z Zachodem. Określił obecną sytuację bezpieczeństwa jako "najgorszą" w swoim życiu. – Nie jesteśmy gotowi na to, co nas czeka za cztery, pięć lat – powiedział, wzywając członków NATO do zwiększenia wydatków na obronę.