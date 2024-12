Wśród młodych ludzi w wieku 18-29 lat na pierwszym miejscu jest Konfederacja, która uzyskała wynik 26 proc. poparcia. To dane z badania Opinia24 przeprowadzone dla More In Common Polska i Fundacji Ważne Sprawy, które zrealizowano między 4 a 19 listopada 2024 roku. Wyniki sondażu opublikowała "Rzeczpospolita".