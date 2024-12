Polska trafiła do grupy G, w której oprócz naszego zespołu znajdzie się przegrany z pary Hiszpania – Holandia, Finlandia, Litwa oraz Malta. Poniżej przedstawiamy podział na wszystkie grupy eliminacji mistrzostw świata 2026.

Grupa A: zwycięzca meczu Niemcy – Włochy, Słowacja, Irlandia Północna, Luksemburg. Grupa B: Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Kosowo. Grupa C: przegrany meczu Portugalia – Dania, Grecja, Szkocja, Białoruś. Grupa D: zwycięzca meczu Francja – Chorwacja, Ukraina, Islandia, Azerbejdżan. Grupa E: zwycięzca meczu Hiszpania – Holandia, Turcja, Gruzja, Bułgaria. Grupa F: zwycięzca meczu Portugalia – Dania, Węgry, Irlandia, Armenia. Grupa G: przegrany meczu Hiszpania – Holandia, Polska, Finlandia, Litwa, Malta. Grupa H: Austria, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Cypr, San Marino. Grupa I: przegrany meczu Niemcy – Włochy, Norwegia, Izrael, Estonia, Mołdawia. Grupa J: Belgia, Walia, Macedonia Północna, Kazachstan, Liechtenstein. Grupa K: Anglia, Serbia, Albania, Łotwa, Andora. Grupa L: przegrany meczu Francja – Chorwacja, Czechy, Czarnogóra, Wyspy Owcze, Gibraltar.

Przypomnijmy, że Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Będzie to pierwszy mundial, który zostanie zorganizowany w trzech państwach. I najliczniejszy, jeśli chodzi o rywalizujące ze sobą drużyny. Po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji narodowych – do tej pory do finałów kwalifikowały się 32 reprezentacje.