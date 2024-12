"Panie Adamczyk WOŚP i ja czekamy na wpłatę! Czekam również na przeprosiny. Każdego będę ścigał za takie pomówienia" – napisał w serwisie X Roman Giertych . Do swojego postu dołączył decyzję sądu.

Michał Adamczyk ma wpłacić na WOŚP

Ponadto były prowadzący "Wiadomości" TVP ma przekazać na rzecz WOŚP 25 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia od 11 grudnia 2024 roku do dnia zapłaty. Zobowiązano go również do zwrotu opłaty od pozwu w wysokości 3 100 złotych i kwoty 737 złotych z tytułu zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.