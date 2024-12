Ewa Wrzosek na antenie TVP Info stwierdziła, że w obecnej sytuacji konieczne są "zdecydowane i konkretne działania", które mogą być "niepopularne politycznie". I dodała, że to Roman Giertych byłby dziś lepszym ministrem sprawiedliwości niż Adam Bodnar.

– Nie dlatego, że cokolwiek ujmuję panu prof. Adamowi Bodnarowi – powiedziała doświadczona prokurator w programie "Trójkąt polityczny". – Natomiast niestety mam wrażenie, że z uwagi na to, iż jesteśmy w okresie przejściowym, konieczne jest podjęcie zdecydowanych i konkretnych działań, często takich, które będą niepopularne politycznie, które nie będą się opłacać, które na osobę podejmującą takie działania ściągną nawet ostracyzm środowiska prawniczego – dodała.

Wrzosek mówi, że Giertych byłby lepszym szefem MS. Bodnar i mecenas reagują

Jej słowa wywołały lawinę komentarzy w sieci. Niektórzy twierdzą, że było to wręcz "wyrażenie publicznego wotum nieufności wobec własnego szefa".

"Nie jestem zaskoczony. Państwo do siebie świetnie pasują. Ale jednak dziwi mnie to, że pani prokurator pracuje w MS. To jednak poważna instytucja" – napisał Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji Batorego.