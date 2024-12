Jak informowaliśmy, wielu Polaków ma ciągle w pamięci sceny, jakie rozegrały się na lotnisku Chopina w Warszawie 1 listopada 2011 roku. Wstrzymywaliśmy oddech, gdy Boeing 767 bez wysuniętego podwozia podchodził do lądowania . Udało się. Wszyscy przeżyli, nikt nie odniósł obrażeń.

Syn kapitana Wrony przegrał walkę z białaczką

– W tej chwili dotarliśmy do ściany. Zmęczony walką organizm Mikołaja nie wytrzyma kolejnego leczenia, które się nie powiedzie. Mamy właściwie tylko jedną szansę, by go uratować – mówi niedawno w rozmowie z "Faktem" jego żona.