Sikorski reaguje na kandydaturę Dudy do MKOl

Prezydent to wielki miłośnik jazdy na nartach

Dziennikarze "Faktu" wyliczyli także w 2023 roku, ile kosztuje sprzęt narciarski Andrzeja Dudy. Najdroższe okazały się oczywiście narty: cena modelu, na którym jeździł, wynosić miała od 3,3 tys. do nawet 5,5 tys. zł. Na głowie prezydent miał czerwony kask POC – jego koszt to ok. 800 zł. Tyle samo musiał zapłacić za rękawice firmy Reusch. Z kolei czerwone gogle Andrzeja Dudy potrafiły kosztować nawet do 600 zł.