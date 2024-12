W związku ze śmiercią biznesmena kondolencje złożył szef rządu Katalonii Salvador Illa. Opisał Andica jako "oddanego przedsiębiorcę", który "przyczynił się do uczynienia Katalonii wielką i do pokazania jej światu".

Kim był Isak Andic?

Urodzony w Turcji biznesmen założył firmę Mango, sieć sklepów odzieżowych znaną na całym świecie. Jak zauważa BBC, biznes rozkręcił z pomocą swojego brata, Nahmana, w Barcelonie w 1984 r., a sieć obecnie ma prawie 3 tys. punktów w 120 krajach. "Forbes" oszacował majątek Andica na 4,5 mld dolarów. Uważano go za najbogatszego człowieka w Katalonii i jednego z najbogatszych w Hiszpanii.

W związku z tragiczną śmiercią właściciela firmy, głos zabrał już dyrektor generalny Mango, Toni Ruiz. "Jego odejście pozostawia ogromną pustkę, ale wszyscy jesteśmy w pewien sposób jego spuścizną i świadectwem jego osiągnięć. To od nas zależy, a jest to najlepszy hołd, jaki możemy złożyć Isakowi i który spełnimy, aby zapewnić, że Mango nadal będzie projektem, do którego Isak aspirował i z którego byłby dumny" – przekazał w oświadczeniu.