Sanacja to proces związany z uzdrawianiem (nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "sanatio") przedsiębiorstwa. To nie to samo co ogłoszenie upadłości, które zwykłe kończy się likwidacją firmy. Tutaj zawsze zostaje szansa na przetrwanie, ale potrzebna może być np. restrukturyzacja. Możliwe, że taki los czeka właśnie Dukę.