Jak podaje TVN24 , straż pożarna została zaalarmowana o nieprzytomnych mężczyznach w domu jednorodzinnym w Palczewie 15 grudnia o godzinie 13:34. – Okazało się, że nieprzytomni mężczyźni już nie żyją. Jeden miał 67 lat, drugi 32. To ojciec i syn – przekazał młodszy brygadier Michał Sochaczewski z Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

Potwierdził on również, że młodszy z mężczyzn to Krystian Betliński, burmistrz Piotrkowa Kujawskiego. – Brat i syn ofiar wszedł do domu przez okno, które było lekko uchylone. Mówił, że w środku czuć było dym – zauważył. Rodzina podobno próbowała skontaktować się z Betlińskim od soboty 14 grudnia.