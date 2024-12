Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Ile czasu na montaż czujnika czadu?

Właściciele mieszkań będą musieli zamontować czujki czadu w pomieszczeniach, gdzie dochodzi do spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Najczęściej będą to zatem kotłownie, kuchnie, łazienki i pomieszczenia, w których palimy w kominkach, czy piecach kaflowych i kozach. Obowiązek montażu czujników czadu nie dotyczy więc osób ogrzewających mieszkania i gotujących na prądzie.

Choć nowe przepisy będą obowiązywały od 23 grudnia, to nie musicie się martwić, że 25 grudnia do Waszych dni zapuka kontroler. Ostateczny termin na montaż czujnika dymu i czadu upłynie dopiero 1 stycznia 2030 roku. Szybciej, bo już miesiąc po wejściu w życie rozporządzenia, czujki będą musiały pojawić się w nowych mieszkaniach i hotelach. Paradoksalnie, to właśnie tam może częściej dochodzić do ulatniania się czadu (tlenku węgla).