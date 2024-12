Weronika ostatni raz była widziana w czwartek, 12 grudnia, w szkole w Mińsku Mazowieckim. Około godziny 14:00 opuściła budynek i nie wróciła do domu. Zwykle wracała autobusem podmiejskim, jednak tego dnia nie pojawiła się w miejscu zamieszkania. Według wstępnych ustaleń, dzień później, 13 grudnia, miała być widziana w okolicach Dworca Centralnego w Warszawie.

Gdzie jest Weronika Nerlo? Dramatyczny apel matki

Policja rozpoczęła poszukiwania nastolatki. Niestety mimo od razu podjętych działań nie udało się namierzyć zaginionej dziewczyny. Rodzina stara się ją odnaleźć na własną rękę. Matka Weroniki opublikowała w mediach społecznościowych dramatyczny apel. "Proszę was o pomoc. Zaginęła moja córeczka" – napisała. Kobieta jest zrozpaczona brakiem jakichkolwiek wiadomości o córce.

Zaginęła 16-letnia Weronika Nerlo. Policja prosi o pomoc

Policja , która rozpoczęła działania poszukiwawcze, prosi o pomoc. Jak podkreśla podkom. Patryk Domarecki, dziewczyna mimo upływu czasu nie nawiązała dotąd kontaktu z rodziną, co jest niezwykle niepokojące.

– Policjanci Wydziału Kryminalnego poszukują 16-letniej Weroniki Nerlo. Dziewczyna ostatnio była widziana w dniu 12.12.2024 r., kiedy to wyszła ze szkoły w Mińsku Mazowieckim i udała się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powróciła do domu rodzinnego oraz nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Policjanci proszą o informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej – apeluje w rozmowie z "Faktem" podkom. Patryk Domarecki, z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.