Jan Klimek w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że żona prawdopodobnie uciekła, a jego nowa partnerka jest zdania, że mogła to zaplanować.

Mąż Beaty Klimek chce przejąć opiekę nad dziećmi

– To nieprawda, że ona nie żyje. Taka osoba, która wychodzi z domu i znika, nie robi tego pod wpływem chwili. Ona to planuje. Ona planuje – powiedziała. – Nie wiem, co się stało, może poszło jej na psychikę. Mi się wydaje, że ona wyjechała, uciekła po prostu – dodała Agnieszka B.