Rząd Tuska dostał od ZUS niezły "prezent". Tak zaoszczędzi nawet 7 miliardów złotych

To już pewne, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wykorzysta całej dotacji budżetowej zaplanowanej na ten rok. Pokrycie wydatków wpływami ze składek utrzymuje się blisko rekordowych poziomów. Oznacza to, że Ministerstwo Finansów może zaoszczędzić nawet 6-7 mld zł. To niezły prezent od ZUS-u.