PKW zdecydowała ws. subwencji dla PiS. Wybory prezydenckie zagrożone?

W teorii powinno to zobowiązywać PKW do zmiany wcześniejszej decyzji i przyjęcia sprawozdania PiS. Gdyby PKW zastosowała się do wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, to na konto PiS musiałoby trafić 20 mln zł.