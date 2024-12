"Dexter" to uwielbiany przez widzów serial Showtime, który doczekał się ośmiu regularnych sezonów, z czego ostatni wyszedł w 2013 roku. Opowiada o Dexterze Morganie, który prowadzi podwójne życie. Za dnia pracuje w policyjnym departamencie, nocą zaś likwiduje złoczyńców, którzy za wszelką cenę chcą uciec przed organami sprawiedliwości.

Choć finał "Dextera" podzielił fanów, serial ten do dziś jest jednym z lepiej ocenianych tytułów na portalu IMDb, gdzie średnia z ponad 800 tys. ocen wyniosła 8,6/10. Pod koniec 2021 roku fani doczekali się kontynuacji: "Dexter: New Blood", w której powrócili zarówno Michael C. Hall jako tytułowy bohater, jak i Clyde Phillips, showrunner czterech pierwszych sezonów.