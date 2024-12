Zaledwie kilka tygodni temu Michał Milowicz udzielił wywiadu Andrzejowi Sołtysikowi. Aktor wyznał wtedy, żeby życzyć mu nie tylko zdrowia, ale również potomka. Gdy prowadzący wspomniał, że w tym roku urodziła mu się córka, gość odparł: – To jest piękne, to jest wspaniałe i cudowne, i daj Boże, żeby mnie też się to przydarzyło.