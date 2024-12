Lista Kaczyńskiego. Prezes PiS odczytał nazwiska

Kaczyński powtarzał, że to jest "odrzucenie samej zasady obowiązywania prawa". To już nie jest łamanie praworządności. To coś, co jest jeszcze krokiem dalej idącym, niż łamanie praworządności – kontynuował.

Dalej tłumaczył: – Mamy decyzję prawomocną i to decyzję pozytywną dla nas. To jest decyzja Sądu Najwyższego, który nie ma żadnego odwołania i która to decyzja powinna być zatwierdzona. Ale to nie jest to zatwierdzenie fakultatywne, tylko obligatoryjne. PKW nie wykonała tego obowiązku prawnego, czyli popełnia przestępstwo.