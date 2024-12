Nic dziwnego, że premier zareagował i zapowiedział kroki w tej sprawie. Później Włodzimierz Czarzasty przyznał, że to on poprosił premiera o spotkanie. Dariusz Wieczorek w ostatnim czasie znalazł się w samym centrum medialnego szumu. Nad głową ministra nauki zebrały się czarne chmury za sprawą kontrowersji, które wyszły na jaw.

Afera z ministrem Dariuszem Wieczorkiem

Chodziło o to, że nie wpisał on w oświadczeniu dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Sam minister tłumaczy się pomyłką. "Wszystko wskazuje na to, że nie chodziło o ukrywanie majątku, a o błędy w jednostkach miary" – mogliśmy przeczytać w WP.